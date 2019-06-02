Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'un medeniyet değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin"
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'un medeniyet değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin"

56 dakika önce

- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.

- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.
<a class='keyword-sd' href='/icisleri-bakani-8735/' title='İçişleri Bakanı'>İçişleri Bakanı</a> Soylu: İstanbul'un medeniyet değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06 Kaynak: AA
İstanbul Valisi, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çinliler Maraş dondurmasına merak saldı! Ülkelerinde dondurmacı açıyorlar Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'un medeniyet değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]