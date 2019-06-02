İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul'un medeniyet değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin"
56 dakika önce
- İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06 Kaynak: AA
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