İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

19.05.2022 18:17
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın iş birliğine sahip iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarındaki ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin gelecek dönemde de artarak süreceğini ifade etti.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele, sınırlarda yerli ve milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.

YORUMLAR
500
İtalya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi İtalya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İtalya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:23:27. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement