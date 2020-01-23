İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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