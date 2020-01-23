İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2019 Değerlendirme Toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:25 Kaynak: AA
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