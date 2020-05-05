İçişleri Bakanı Soylu, jandarma trafik arabası kullandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin Soylu'ya jandarma özel şapkasını hediye etmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tır şoförü ile sohbeti

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