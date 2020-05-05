İçişleri Bakanı Soylu, jandarma trafik arabası kullandı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Denetimlerde görev alan personeller
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma trafik arabası kullanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tır şoförü ile sohbeti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma aracını incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma ekibiyle konuşması
Jandarma ekiplerinin Soylu'ya jandarma özel şapkasını hediye etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma ekibiyle konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emniyet kemeri önemini anlatan araç simülasyonunu incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekiplerle fotoğraf çektirmesi
Ekiplerin trafik denetimi
Ekiplerin sürücülere broşür dağıtması
Havadan trafik denetimi
Gişeden genel görüntü
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan gişelerde, trafik uygulama noktasında incelemelerde bulundu. (4)