Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira Masaaki ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira Masaaki ile görüştü.

Soylu ile Taira, Sheraton Otel'de düzenlenen "Asya Afet Azaltma Konferansı"nın ardından bir araya geldi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi alanında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu öğrenildi.

Süleyman Soylu, Japonya, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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