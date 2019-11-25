İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira Masaaki ile görüştü.

Soylu ile Taira, Sheraton Otel'de düzenlenen "Asya Afet Azaltma Konferansı"nın ardından bir araya geldi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi alanında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu öğrenildi.