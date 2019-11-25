Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira Masaaki ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:18 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira Masaaki ile görüştü.
Soylu ile Taira, Sheraton Otel'de düzenlenen "Asya Afet Azaltma Konferansı"nın ardından bir araya geldi.
Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi alanında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu