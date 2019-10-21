İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:14 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında."
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