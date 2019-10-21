Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı...

27 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kaçak göçmen) Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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