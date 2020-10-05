İçişleri Bakanı Soylu: "Kaçış yok! ya teslim' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Kaçış yok! ya teslim'
İçişleri Bakanı Soylu: "Kaçış yok! ya teslim. ya ...Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "(İHA)
İçişleri Bakanı Soylu: "Kaçış yok! ya teslim. ya ... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "
(İHA)
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