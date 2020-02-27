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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar."
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