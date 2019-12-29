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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. Kadına bir koruma, koruyucu vermeyeceğiz. Erkeği de takip edeceğiz. Özellikle elektronik kelepçe ile takip edeceğiz."
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