İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. Kadına bir koruma, koruyucu vermeyeceğiz. Erkeği de takip edeceğiz. Özellikle elektronik kelepçe ile takip edeceğiz."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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