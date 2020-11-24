İçişleri Bakanı Soylu "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri"nde konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri"nde konuştu: (2)

24.11.2020 12:35
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önleyici tedbir kararı verilen kişi yani şiddeti uygulayan şüpheliye dönük olarak alınan önleyici tedbir kararlarında da geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 oranında artış yaşanmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önleyici tedbir kararı verilen kişi yani şiddeti uygulayan şüpheliye dönük olarak alınan önleyici tedbir kararlarında da geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 oranında artış yaşanmıştır." dedi.

Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, özellikle 1 Ocak genelgesinden sonra, 2015 yılında 81 il merkezinde kurulan "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri"ni ilçe düzeyine genişlettiklerini, bu alandaki sayıyı 1086'ya çıkardıklarını söyledi. Bunun yanı sıra polis merkezi amirliklerine gelen mağdurlarla daha etkin iletişim kurmak adına güven masaları oluşturduklarını ve bu masalarda görev yapmak üzere 3 bin kadın polis memuru istihdam ettiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Burada maksadımız, ihbar ve şikayet imkanlarını genişletebilmekti. Bu sayı artışıyla bunu temin edebildik mi? Evet dün de ifade ettim, tekrarında yarar görüyorum, geçen yılın ilk 10 ayına göre aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında başvuru ve ihbar sayısında bu yıl yüzde 37'lik artış görüldü. Hedefimiz bu artışı sağlamak, örtülü kalan olayları gün yüzüne çıkarabilmek ve buna devlet olarak tedbir almayı sağlayabilmektir. Bu sayısal artış, bize bu iletişim kanalların açıldığını, mağdurların emniyet birimlerine daha rahat ulaşabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte bir başka önemli gelişme yapılan başvuruların artmasına rağmen, geçen yılın 10 aylık dönemine göre bu yılın 10 aylık döneminde alınan tedbir karar sayılarında ise yüzde 46'lık bir artış yaşanmasıdır. Demek ki doğru bir istikamette gidiyoruz. Yani yapılan başvurulara kolluk birimlerimizin de artan bir ilgiyle cevap verdiğini görüyoruz. Aynı şekilde önleyici tedbir kararı verilen kişi yani şiddeti uygulayan şüpheliye dönük olarak alınan önleyici tedbir kararlarında da geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 oranında artış yaşanmıştır."

"Devlet bütün etkinliğiyle ve yetkinliğiyle bu konunun üzerindedir"

Soylu, KADES programının da önemine değinerek "Bunu bir nevi panik butonu olarak düşündük. Başlarda eleştirenler oldu. Verimli olmayacağını düşünenler oldu. Şu ana kadar bu sayede 48 bin 686 ihbar aldık ve arkadaşlarımız bunların hepsine koştu. Hatta bu ihbarlara ve diğerlerine daha hızlı müdahale edebilmek için 963 adet yüksek performanslı motosiklet aldık. Bunların yaklaşık yarısı, ciddi hayati tehlike barındıran ihbarlardır. KADES programının halihazırdaki telefonlara indirme sayısı 620 bin 829. Peki yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Bu rakamı bizim bu yılın sonuna kadar 1 milyona taşımamız lazım. 2021 yılına bambaşka başlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bağıran, çağıran, suçunu örtmek için bağırır " diye bir tabir olduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Birtakım ideolojik dernekler var. İşleri siyaset, hükümet, devlet. Ne güzel bir kadın derneği kurmuşsunuz, buna da ihtiyacımız var. Dün ben 'Erkekler kendinize gelin' dediğim zaman bir iki dernek, bu kadın cinayeti sayılarını bilmeden, gazete kupürleriyle beraber ifade eden bize diyor ki 'Siz ne yaptınız?' Ben size ne yaptığımızı anlatayım. Devlet bütün etkinliğiyle ve yetkinliğiyle bu konunun üzerindedir. Bu devlet düşmanlığını hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Eline yazdığı iki tane dövizle tüm kadın meselesini çözdüğünü zanneden ve batının kendine üfürdüğü, Avrupalıların kendilerine üfürdüğü birtakım sözlerle, sadece siyaset ve ideoloji saplantısı içinde bulunanların herhalde Türkiye'de bu meseleye en ufak bir katkısının olacağını düşünmek saflık olur. Başka hiçbir şey değil, çırpınıyoruz."

"Yapacağımız iş aile kavramına sıkı sıkı sarılmak"

Soylu, bu konuda gayret gösteren kadın dernekleriyle beraber çalıştıklarını ve her zaman takdir ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Dikkat edin, bu ideolojik kadın dernekleri hiçbir zaman aile kavramından bahsetmezler. Onlar için aile önemli değil, bizim için aile önemli. Bizim medeniyetimizin otağ direğidir aile. Tam da bu otağ direğini yıkmak isteyen Batı ve Avrupa emperyalistidir. Bu kadar açık ve net. Kimi zaman kültürel baskılarla, kimi zaman ekonomik baskılarla, kimi zaman inancımıza, geleneğimize, göreneğimize, anne, baba ve ata öğretilerimize saldırarak yıllardan beri dertleri budur. 'Bu Anadolu coğrafyasının aile kavramını nasıl yok ederiz? Nasıl parçalarız, nasıl böleriz, nasıl ayrıştırırız ve nasıl yere sereriz?' Bütün dertleri budur. Yapacağımız tek bir iş var. Aile kavramına sıkı sıkı sarılmak. Bu coğrafyanın bize bıraktığı en büyük emanetlerden biridir aile kavramı. Anne, baba, çocuk, dede, hala, nine, amca, yenge, bu bizim varlığımızın sebebidir. Biz Avrupalılara, batılılara benzemeyiz. Annelerimizi, babalarımızı huzurevlerine bırakıp on yıllarca yanına uğramayan bir anlayışı taşımıyoruz. Eğer aile kavramını dört başı mamur bir şekilde yönetebilirsek bu meselelerin önemli bir bölümünü de çözeriz. Onun için hepimize büyük bir görev düşmektedir. Bu ideolojik saplantılı olanların ortaya koyduğu süreçlere teslim olmamak gerekir."

Özellikle elektronik kelepçe konusunda önemli bir adım atıldığını belirten Soylu, "İnşallah 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak. Orada da bir iki geciktik. Gecikmemizin sebebi kelepçenin yerli ve milli olmasını istememizdir. Kelepçe var ama biz genişletiyoruz, bin kapasiteli bir kelepçeye ulaşıyoruz. Bu, bizim için önemlidir." dedi.

Soylu, kadına yönelik şiddete karşı birçok çalışma yaptıklarını vurgulayarak bu amaçla 2018 yılından beri polis ve jandarma olmak üzere toplam 234 bin 815 kolluk personeline eğitim verdiklerini ve bu eğitimler halen devam ettiğini anlattı.

Bakan Soylu, vakaların risk durumunu belirleyip, vakaya özel koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması konusunda yol gösterici nitelikte olan "Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt Formu"nun güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında da sona geldiklerini kaydetti.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Şiddet, Kadın, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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