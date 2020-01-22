İçişleri bakanı soylu, kanaat önderi nakşibendi şeyhi abdulkerim çevik'in taziyesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri bakanı soylu, kanaat önderi nakşibendi şeyhi abdulkerim çevik'in taziyesinde - Son Dakika

İçişleri bakanı soylu, kanaat önderi nakşibendi şeyhi abdulkerim çevik'in taziyesinde

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, kanaat önderi Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in taziyesinde.

İçişleri Bakanı Soylu, kanaat önderi Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in taziyesinde

İçişleri bakanı soylu, kanaat önderi nakşibendi şeyhi abdulkerim çevik'in taziyesinde

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
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