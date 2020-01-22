İçişleri bakanı soylu, kanaat önderi nakşibendi şeyhi abdulkerim çevik'in taziyesinde - Son Dakika

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İçişleri bakanı soylu, kanaat önderi nakşibendi şeyhi abdulkerim çevik'in taziyesinde
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, kanaat önderi Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in taziyesinde.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu, kanaat önderi Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in taziyesinde
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