İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun Bir Adamını Daha, Dördüyle Beraber Götürdük. Onlara Güzel...
37 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik.
İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:05 Kaynak: AA
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