Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun Bir Adamını Daha, Dördüyle Beraber Götürdük. Onlara Güzel...

İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun Bir Adamını Daha, Dördüyle Beraber Götürdük. Onlara Güzel...

37 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Kandil'de Apo'nun bir adamını daha, dördüyle beraber götürdük. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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