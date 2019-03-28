İçişleri Bakanı Soylu: "(Kandil'de Öldürülen Teröristler) Ne Havalimanı Çevresinde Ne de Mezarlığın...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kandil'de öldürülen teröristler) Ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde kimseyi görmek istemiyorum" Süleyman Soylu: "Milletin çocuklarını silah zoruyla alıp dağlara götürüyorsunuz, taciz ettiriyorsunuz, tecavüz ettiriyorsunuz;

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kandil'de öldürülen teröristler) Ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde kimseyi görmek istemiyorum"

Süleyman Soylu: "Milletin çocuklarını silah zoruyla alıp dağlara götürüyorsunuz, taciz ettiriyorsunuz, tecavüz ettiriyorsunuz; siz kendi çocuklarınızı göndersenize oraya"

"Oranın temiz kağıdı değil, Kılıçdaroğlu senin kafan temiz değil"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'e yönelik hava harekatında, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır Havalimanı'nda teröristin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde 1 kilometrede kimseyi görmek istemiyorum dedim" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına; Ankara Miletvekili Yalçın Akdoğan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Ak Parti Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi, MHP İlçe Bakanı Reyhan Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çete, AK Parti Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Elif gibi dimdik durdun Elmadağ"

Konuşmasının başlarında Elmadağ halkına kendilerini bir gün yalnız bırakmadığını söyleyen Soylu, "Elmadağ bir gün geri atmadın Elif gibi dimdik durdun müteşekkiriz. Sizin evlatlarınız olarak başımızı sinenize dayamaya geldik. Pazar günü seçim var, 4 gün kaldı ak kara belli olacak. Bu karar dünümüzü, yarınımızı, gelecek nesillerimizi ve bu karar bu günümüzü ilgilendiriyor" diye konuştu.

"Gelecek nesle güçlü bir Türkiye bırakıyoruz"

Türkiye'nin on yıllarca zor dönemlerden ve sıkıntılardan geçtiğini belirten Soylu, " Bizi güçsüz ve takatsiz bırakmak istediler. Amerika'dan Avrupa'dan parmak salladırlar. Bize diz çöktürmek istediler. Bizi birbirimizden ayırmak istediler. Bu memleketin fırsat yakaladığı zamanları darbelerle heder ettiler. Siz nasıl şehir hastaneleri yaparsınız diye ültimatom verdiler, siz nasıl dünyanın en büyük tünellerini, hava limanlarını, bölünmüş yollarını yaparsınız dediler . Türkiye gelecek nesillerine büyük bir alt yapı bırakıyor. Türkiye'yi çökertebilecekleri bir Türkiye'ye değil güçlü bir Türkiye bırakıyoruz" ifadelerini belirtti.

"Bizim orada vakit namaz kıldıran imamımız var"

"2 bin kilometrekarelik Afrin'e girdik" diyen Soylu, "Bizim oralarda savcımız var, kaymakamımız var, kaymakam yardımcımız var, polisimiz var, jandarmamız var. Orada 5 vakit namaz kıldıran imamımız var" sözlerini belirtti.

Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist cenazesi talimatı

Kandil'e yönelik hava harekatında terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, terörist cenazeleri hakkında, "Kandil'de Apo'nun bir adamını yanındaki dördüyle götürdük. Onlara bir seçim hediyesi verdik. Sizde onlara 31 Mart seçimlerinde bir hediye daha verecek misiniz? Bunlar heveslenmişler, Diyarbakır havalimanında teröristlerin cenazesini karşılayacaklarmış. Aradım Diyarbakır Valisini, ne havalimanı çevresinde ne de mezarlığın çevresinde kimseyi görmek istemiyorum dedim. Murat Karayılan, Cemil Bayık gelin gelin Gabara, Tendüreğe gelin de 700 kişiye komuta edecek adam lazım gelinde sizi burada can pazarına düşürelim gelin" ifadelerine yer verdi.

"PKK ile işbirliği yapanları Ankara'ya bulaştırmayın"

50 yıldır ilk kez 4,5 yıl sonra seçime gidileceğini hatırlatan Soylu, "PKK ile sözleşme yapanlara bir ders verin. 31 Mart'ta zayıflarsak çocukların ellerine taşları verirler Valileri, Kaymakamları doğuda, güneydoğuda dışarı çıkartmazlar. Ben itfaiyeci değilim yangın söndüreyim. Benim görevim bu milletin başına bir musibet gelmeden önce onu engellemektir. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ankara'ya PKK'lıyı bulaştırmayın. Ankara'nın kasası ve Ankara'nın anahtarı onlara nasıl teslim edilir. Ne olursunuz bunları Ankara'ya bulaştırmayın. PKK ile işbirliği yapacaklar çek senet takibi yapacaklar. Kılıçdaroğlu'nu zafer naraları ile şu Ankara'ya sokmayın. Bunlar hem samimiyetsiz hem de hile yapıyorlar. Şunları bir çıldırtın" sözlerini kullandı.

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