İçişleri Bakanı Soylu, Karamanlı şehit babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Haziran 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sözleşmeli er Oğuzhan Küçük'ün babası Alaattin Küçük ile telefonla görüştü.

Şehit Oğuzhan Küçük'ün babası Alaaddin Küçük, AK Parti Karaman Milletvekili Oğuzhan Eser ile birlikte oğlunun mezarını ziyaret etti.

Milletvekili Eser, burada şehit babası Küçük'ü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla telefonla görüştürdü.

Halini ve hatırını soran Bakan Soylu'ya teşekkür eden Küçük, "Siz orada olduğunuz sürece bizler iyiyiz. Çok sıkı bir takipçinizim. Sayenizde bu hainlerin kökünü kazıdık. Bunlar bizim asli görevlerimiz. Terörle mücadelede yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı gururla takip ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu da şehit babası Küçük'e sabır dileyerek "Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Sizin evlatlarınız sayesinde terörle mücadelede başarılı oluyoruz. İnşallah, Allah'ım sizleri evlatlarınıza cennette kavuşmayı nasip eder. Ben senin o gün neler söylediğini biliyorum. O gün söylediklerin hala zihnimde, kulağımdan aklımdan hiç çıkmıyor. Size minnettarız. Allah razı olsun. Önemli bir dönemden geçerken sizin söyledikleriniz hem bizim için hem de mücadele eden kardeşlerimiz için büyük bir kuvvet. Burada Gençlik ve Spor Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız var. Hepsinin selamları var. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz." diye konuştu.

Baba Küçük, oğlunun şehit olduğu haberini verenlere, "Oğlum nöbet yerinde şehit olmuş. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler, oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim." sözleriyle hafızalara kazınmıştı.