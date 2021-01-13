İçişleri Bakanı Soylu "karda yürüyüş" fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu "karda yürüyüş" fotoğraflarını paylaştı

13.01.2021 13:49
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.

Soylu'nun, sosyal medya hesabından "Ankara'da kar yağıyor, şükür" notuyla yaptığı paylaşımda, Ersoy ile Bakanlık bahçesinde yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları yer aldı.

Süleyman Soylu, mehmet ersoy, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu 'karda yürüyüş' fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika


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