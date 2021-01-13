İçişleri Bakanı Soylu "karda yürüyüş" fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu "karda yürüyüş" fotoğraflarını paylaştı
13.01.2021 13:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yılın ilk kar yağışının tadını, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile yürüyüş yaparak çıkardı.
Soylu'nun, sosyal medya hesabından "Ankara'da kar yağıyor, şükür" notuyla yaptığı paylaşımda, Ersoy ile Bakanlık bahçesinde yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları yer aldı.
Son Dakika Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım? Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Son Dakika! Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti Gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan yeni skandal: Özel mesajları Google ile paylaşmış Almanya Federasyonu'nun uzlaşma önerisini reddeden Mesut sayesinde F.Bahçe'nin borsadaki hisseleri arttı Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar