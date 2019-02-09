İçişleri Bakanı Soylu (Kartal'da Bina Çökmesi) Olayda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi"
11 dakika önce
- Kartal'daki çöken bina Basın toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:26 Kaynak: AA
Kartal'da Çöken Binada Can Veren 19 Yaşındaki Şevval, Duvağıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
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