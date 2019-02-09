Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu (Kartal'da Bina Çökmesi) Olayda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi"

İçişleri Bakanı Soylu (Kartal'da Bina Çökmesi) Olayda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi"

11 dakika önce

- Kartal'daki çöken bina Basın toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

- Kartal'daki çöken bina
Basın toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da çöken bina enkazında bir kişiyle temas kurulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:26 Kaynak: AA

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