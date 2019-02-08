İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki Çöken Bina) Bu Olayda Yakınlarını Kaybedenler Bilmelidirler Ki...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki çöken bina) Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır.
İçişleri Bakanı Soylu
: "( Kartal
'daki çöken bina) Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA
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