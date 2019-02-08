Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki Çöken Bina) Bu Olayda Yakınlarını Kaybedenler Bilmelidirler Ki...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki Çöken Bina) Bu Olayda Yakınlarını Kaybedenler Bilmelidirler Ki...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki çöken bina) Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "( Kartal'daki çöken bina) Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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