Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Gencin Kısa Süre Önce...

İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Gencin Kısa Süre Önce...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kısa süre önce kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Gencin Kısa Süre Önce..., System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kısa süre önce kurtarıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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