İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki Çöken Binanın Enkazından 16 Yaşındaki Bir Gencin Kısa Süre Önce...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kısa süre önce kurtarıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kısa süre önce kurtarıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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