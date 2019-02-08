Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, "(Kartal'ta Bina Çökmesi) Şu Ana Kadar 14 Vatandaşımızı Kaybettik, 14...

İçişleri Bakanı Soylu, "(Kartal'ta Bina Çökmesi) Şu Ana Kadar 14 Vatandaşımızı Kaybettik, 14...

38 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, "(Kartal'ta bina çökmesi) Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçükten, sağ çıkarabildik.

İçişleri Bakanı Soylu,
İçişleri Bakanı Soylu, "(Kartal'ta bina çökmesi) Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçükten, sağ çıkarabildik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:33 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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