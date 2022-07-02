İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu

02.07.2022 17:10
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

Soylu, 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından su taşkını yaşanan ilçeye bağlı İlişi köyünü ziyaret etti. Evleri selden etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Soylu, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, ardından Bozkurt ilçe merkezinde inceleme gerçekleştirdi.

Çalışmalara katılan askerler, AFAD ekipleri ve diğer görevlilerle sohbet eden Soylu, jandarma ekipleriyle fotoğraf da çektirdi.

Sel bölgesinde çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Soylu, daha sonra helikopterle Küre ilçesine gitti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

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