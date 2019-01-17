Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Katar'da Polis Mezuniyet Törenine Katıldı

İçişleri Bakanı Soylu Katar'da Polis Mezuniyet Törenine Katıldı

53 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

İçişleri Bakanı Soylu Katar'da Polis Mezuniyet Törenine Katıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Soylu'yu, Doha Askeri Havaalanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra, Doha Polis Akademisi'ne geçen Soylu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile akademinin birinci mezuniyet törenine katıldı.

Törene, Soylu'nun yanı sıra Ürdün İçişleri Bakanı, Filistin ve Kuveyt Bakan yardımcıları katıldı.

Çeşitli gösterilerin sergilendiği törenin sonunda 108 öğrenci yemin ederek göreve başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:19 Kaynak: AA

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