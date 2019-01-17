Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Katar'da Polis Mezuniyet Törenine Katıldı

İçişleri Bakanı Soylu Katar'da Polis Mezuniyet Törenine Katıldı

2 saat önce

- İçişleri Bakanı Soylu Katar'da polis mezuniyet törenine katıldıDOHA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da polis adaylarının mezuniyet törenine katıldı.

- İçişleri Bakanı Soylu Katar'da polis mezuniyet törenine katıldı

DOHA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da polis adaylarının mezuniyet törenine katıldı.
Katar'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Askeri Havaalanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Daha sonra Doha Polis Akademisine geçen Soylu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile akademinin birinci mezuniyet törenine katıldı. Törene Soylu'nun yanı sıra Ürdün İçişleri Bakanı, Filistin ve Kuveyt Bakan yardımcıları katıldı. Çeşitli gösterilerin sergilendiği törenin sonunda 108 öğrenci yemin ederek göreve başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Polis, Katar, Süleyman Soylu, Güncel
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