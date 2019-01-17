İçişleri Bakanı Soylu Katar'da Polis Mezuniyet Törenine Katıldı
2 saat önce
- İçişleri Bakanı Soylu Katar'da polis mezuniyet törenine katıldıDOHA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da polis adaylarının mezuniyet törenine katıldı.
- İçişleri Bakanı Soylu Katar
'da polis mezuniyet törenine katıldı
DOHA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da polis adaylarının mezuniyet törenine katıldı.
Katar'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Doha
Askeri Havaalanı'nda Türkiye
'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Daha sonra Doha Polis
Akademisine geçen Soylu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile akademinin birinci mezuniyet törenine katıldı. Törene Soylu'nun yanı sıra Ürdün İçişleri Bakanı
, Filistin
ve Kuveyt
Bakan yardımcıları katıldı. Çeşitli gösterilerin sergilendiği törenin sonunda 108 öğrenci yemin ederek göreve başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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