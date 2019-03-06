İçişleri Bakanı Soylu: "Kayyum Memnuniyeti 94 Yerde Yüzde 65'in Üzerinde.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde.
İçişleri Bakanı Soylu: "Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:35 Kaynak: AA
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