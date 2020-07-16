İçişleri Bakanı Soylu kaza yerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın Van'daki Artos Dağı 'na çarparak kırıma uğrayan, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

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