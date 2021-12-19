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İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı

19.12.2021 14:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına iştirak etti.

Bakan Soylu, toplantının düzenlendiği Kilis Valiliği'nde Vali Recep Soytürk ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, daha sonra Valilik Yavuz Sultan Selim Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda görevli valilerin İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürüttükleri danışmanlık hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Resul Holoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve diğer yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı

Suriye Görev Gücü, Süleyman Soylu, Recep Soytürk, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısına katıldı - Son Dakika


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