İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı.
1 saat önce
İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi. - ANKARA
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