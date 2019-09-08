Son Dakika Haberleri: İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı.
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İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı.

1 saat önce

İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı.

İçisleri Bakanı Soylu,

İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı. Mekanın cennet olsun" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
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