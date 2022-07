İçişleri Bakanı Soylu, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer 15 Temmuz'dan sonra arınmayı sağlayamasaydık, devletimizi FETÖ'den temizleyemeseydik başımıza binbir musibet ve bela saracaklardı. Onun için bu millet gelecek nesillere tarihinin en büyük miraslarından birini bırakmıştır. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yaptığımız mücadelede geleceğe çok güçlü bir mirası hep beraber bıraktık." dedi.

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin altıncı yılı dolayısıyla, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tutulan demokrasi nöbetine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte vatandaşlara hitap eden Soylu, darbe girişimin ardında Kızılay'da günlerce demokrasi nöbetleri tutulduğunu, vatandaşların, vatan, bayrak ve ezan için meydanı doldurup, bu cennet vatanı bırakan ve ne olursa olsun koruyacaksınız diyen ecdat için nöbet tuttuğunu belirtti.

Darbe girişiminin ardından bir daha Türk milletinin böyle bir musibetle karşı karşıya kalmaması için dualar edildiğini dile getiren Soylu, "Bizim dinimiz bize diyor ki onlar diridirler, siz onları anlayamazsınız. Şehitlerimiz bizimle yanı başımızda. Bizimle beraberler. Sizin bu gece tam altı yıl sonra tuttuğunuz bu nöbette sizinle, bizimle beraberler." dedi.

Türk milletine diz çöktürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra biz çok adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Yetmedi İHA ve SİHA'larımızla teröre ve teröriste gerekli cevabı verdik. Yetmedi Çanakkale Köprüsü'nü açtık. Yetmedi biz bugün Doğu Akdeniz'de enerji aramayı kendi başına gerçekleştirebilen bir ülke haline geldik. 15 Temmuz'dan sonra bir taraftan Zeytin Dalı, bir taraftan Barış Pınarı harekatını yaptık. Altımızda terör devleti kuracaklardı, binlerce tırla ABD'den yardım gönderenlere hep birlikte cevabımızı verdik. Libya'ya yardım ettik. 15 Temmuz'dan sonra bu ülke Karabağ'da Azerbaycan ile buluştu. Biz 15 Temmuz'dan sonra kapalı Maraş'ı açık Maraş haline getirdik, Biz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de bir yılda 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün o dağlardakilerini mağaralarda fare gibi sıkıştırdık. Şehitlerimiz rahat uyusunlar. Onların bize verdiği emanete halel getirmemek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk, koymaya devam ediyoruz. Biz 15 Temmuz'dan sonra, Amerika, Avrupa bize parmak salladı, dediler ki 'Ayasofya'yı açamazsınız.' Onların gözüne baka baka Ayasofya'yı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açtı ve orayı milletimizle buluşturdu."

"Birlik, beraberlik içinde olalım"

Türk milletinin bir yolculuk içinde olduğunu belirten Soylu, "Biz Müslümanlığın, İslamiyet'in son kalesiyiz. Biz 2 bin 200 yıllık büyük bir devlet geleceğinin temsilcileriyiz, bunu biliyoruz. Biz şu anda Hacı Bayram-ı Veli'nin dergahındayız, bunu biliyoruz. Biz büyük, asil bir milletiz. Biz bunun farkında ve idrakindeyiz." dedi.

15 Temmuz ve sonrasında vatandaşların meydanları doldurarak bu millete darbe yapmak isteyenleri korkuttuğunu bildiren Soylu, kendisinin de o gece Ankara'da bulunduğunu ve milletin darbecilere karşı verdiği mücadeleye şahit olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da gençlerin de çok büyük bir irade ortaya koyduğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen derler ki gençler acaba istediğimiz gibi olacaklar mı? Bizim milli, manevi değerlerimize sahipler mi, anlıyorlar mı? O gece hep beraber gördük. O geceden sonraki nöbetlerde de hep beraber gördük. O gece anne ve babaların 'Evladım biraz düşün.' dediği noktada ay yıldızlı bayrağını eline alıp her biri sokaklara çıktılar. Birileri, söyledikleriyle, anlattıklarıyla bu ülkenin kültürünü, bu ülkenin milli benliğini değiştirebileceklerini zannettiler ama yanıldılar. Bir şeyi hesap etmediler. Bu ülkede her gün 5 vakit ezan gençlerin kulaklarına okunuyor. Bunu anlamadılar. Hepimiz her hafta İstiklal Marşı ile okula girip, cuma günü İstiklal Marşı ile çıktık. Hücrelerimize kadar işledi. Biz bu milletin, bu ülkenin ve medeniyetin tüm anlayışını kendi benliğimizde taşıdığımızı biliyoruz. Onun için geleceğimizden hiç endişe etmeyin. Gelecek nesiller daha güçlü bir Türkiye'yi yarınlara taşıyacaklardır. Buna olan inancımız tamdır. Bizim istediğimiz tek şey var, birlik, beraberlik içinde olalım. Eğer 15 Temmuz'dan sonra arınmayı sağlayamasaydık, devletimizi FETÖ'den temizleyemeseydik başımıza binbir musibet ve bela saracaklardı. Onun için bu millet gelecek nesillere tarihinin en büyük miraslarından birini bırakmıştır. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yaptığımız mücadelede geleceğe çok güçlü bir mirası hep beraber bıraktık."

Artık Türkiye'de kimsenin darbe yapmaya gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Soylu, "O gece yapamadıklarımız var. Hele bir daha kalkışsınlar, o gece yapamadıklarımızı tamamlamak boynumuzun borcudur. Bu millet bizim ne dediğimizi, biz onların ne dediğini en iyi şekilde anlıyor. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli olarak görürüz biz meseleyi. Bu kadar açık ve nettir." dedi.

Vatandaşların meydanlardaki omuz omuza duruşunun bu ülkenin en büyük gücü, yarınlara bırakacağı en büyük emanet olduğunu belirten Soylu, bu milletin bir ferdi, evladı olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Soylu, konuşmasının sonunda şehitler için dua okudu.

"Hiçbir zaman esareti kabul etmedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan hainlerin, millete, vatan ve bayrağa kastetmek istediğini, fakat aziz Türk milletinin meydanları doldurarak buna izin vermediğini söyledi.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara inip bayrağa, ezan ve vatana sahip çıktığını dile getiren Sarıeroğlu, "Biz hiçbir zaman esareti kabul etmemiş bir milletiz. Her zaman düşmanlarımız oldu, bundan sonra da olacak. Ama 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koymuş olduğu ruh göstermiştir ki Türk milletine hiç kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Türk milletinin vatanını, bayrağını asla kimseye teslim etmeyeceğini belirten Sarıeroğlu, bu süreçte birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurguladı ve vatandaşlardan buna dört elle sarılmalarını istedi.

Sarıeroğlu, "İnşallah omuz omuza kutlu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Bizlere yüzünü dönüp umutla bekleyen kardeşlerimiz için inşallah birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Allah bir daha bayrağımızla, vatanımızla, milletimizle bizi sınava tabi tutmasın." dedi.

"Son teröriste kadar mücadelemiz devam edecek"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de 15 Temmuz 2016'da Kızılay meydanının destansı bir mücadeleye şahitlik ettiğini, Ankaralı vatandaşların şehrine, ülkesine, ezanına ve bayrağına sahip çıkarak ülkeyi uçurumun ucunda aldığını söyledi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi olmadığını dile getiren Şahin, o gece yaşananların aynı zamanda bir işgal ve ilhak girişimi olduğu, fakat milletin el birliğiyle bu girişimi durdurduğunu söyledi.

Terörün her türlüsüyle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Fetullahçı terör örgütüyle mücadelemiz, son teröriste kadar devam edecek. Fetullahçı anlayışla mücadelemiz devam edecek. Her nerede olursa olsun bu habis anlayışla, zihniyetle mücadelemiz devam edecek. PKK ile PYD ile DEAŞ ile mücadelemiz devam edecek. Teröre kol kanat gerenlerle, terörü himaye edenlerle, teröre sözcülük yapanlarla, terör örgütleriyle hedef birliği içinde olanlarla mücadelemiz devam edecek. Kimden gelirse gelsin, hangi amaçla olursa olsun, kime yönelirse yönelsin terörün her türlüsüyle mücadelemiz devam edecek. Sizlerle beraber devam edecek. Sizlerden aldığımız güçle, sizlerin duasıyla, desteğiyle devam edecek."

"Türk halkı şehitler vererek darbecileri tarihe gömdü"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da 15 Temmuz'un Türk tarihindeki önemini vurguladı. Bundan sonra kimsenin darbeye teşebbüs edemeyeceğini dile getiren Ceylan, Türk halkının 15 Temmuz'da şehitler vererek darbecileri tarihe gömdüğünü belirtti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Kızılay Milli İrade Meydanı'nın hem yas hem de bir zafer yeri olduğunu söyledi.

Darbe girişimi sırasında terör örgütü mensuplarının, milletin silahını millete doğrulttuğunu ifade eden Özcan, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurarak demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını belirtti.

Milletin ölümü göze alıp, canınızı hiçe saydığını ama ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini vurgulayan Özcan, "Bir çok kardeşimiz ay yıldızlı bayrağı yere düşürmemek için bu meydanda tanklar tarafından ezilerek şehit oldu. Rabbim onları şehitlerin baş komutanı Hazreti Hamza'ya komşu eylesin." dedi.