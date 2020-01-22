İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım. PKK'nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu unutmamak lazım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım. PKK'nın büyük bir uyuşturucu örgütü olduğunu unutmamak lazım. Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, bazı güvenlik meseleleriyle bugün tabiri caizse büyük bir bilek güreşi halinde olduklarını, yıkılmadıklarını, ayakta olduklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.

"Hatta galip geliyoruz ama mücadelemiz bitmiş veya tamamlanmış değil. Söz gelimi içeride PKK terörüyle 40 yıldır uğraşıyoruz ve bugün bu mücadelede en başarılı ve güçlü olduğumuz konumdayız, inşallah işin sonuna yakınız. Hem devlet gücümüzün, üretimimizin artmasıyla mücadele kapasitemizi arttırıyoruz hem de daha stratejik, terörün yanında terörizmi de kapsayan daha modern bir bakış açısıyla mücadele veriyoruz." diyen Soylu, bu sayede sonuç aldıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de

Süleyman Soylu, Kızılırmak, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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