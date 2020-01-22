İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:29 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, daha sonra kaymakamlık birimlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlıktaki vatandaşlarla sohbet eden Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunarak partililerle bir araya geldi.
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