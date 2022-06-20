- İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkleri kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevine yeni başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiİçişleri Bakanı Ziya Öztürkleri kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkleri kabul etti. Bakan Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, görevine yeni başlayan KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler'e başarılar diledi. Her iki Bakan görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öztürkler'e yeni görevi için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Soylu, "Hem Türkiye sizin, hem bakanlık sizin. Öncelikle bakanlık görevinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. KKTC ve sizin varlığınız hem milletimizin için hem de coğrafyanız için bir teminattır. Her türlü ilişkilerimizi kardeşlik hukuku içerisinde gerçekleştirmemiz gerekli olandır. Allah zorluklara karşı bize kuvvet versin. Allah birbirimize olan muhabbetimizi çok daha iyi noktaya getirsin. Birçok ülke ile diplomatik temaslar kurulabilir. Ama biz kendi ailemizin içerisindeyiz. Bu vesileyle ortak yürüttüğümüz meseleler var. Gücümüz neye yeterse bu çerçeve içinde adımlarımızı atacağız" dedi.

KKTC'de göreve başlayan bakanların, ilk yurtdışı ziyaretlerini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin bir gelenek olduğunu söyleyen Öztürkler, Başbakanımızın emriyle ben bu görevi yürütmeye başladım. KKTC'deki en önemli gelenek ilk ziyaretleri Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmektir. Bu bağlamda bakan olduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretim. Bu ilk yurt dışı ziyaretimde sizlerle burada bulunmaktan büyük bir onur büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, ikili görüşmelerin ardından KKTC'li mevkidaşı Öztürkler'e GAMER hakkında bilgilendirme bulundu.