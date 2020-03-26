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İçişleri Bakanı Soylu: "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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