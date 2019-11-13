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İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı