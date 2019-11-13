Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, 'Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

İçişleri Bakanı Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun korucular ile selamlaşması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in konuşması

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (14)

Süleyman Soylu, Emin Bilmez, Arif Çetin, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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