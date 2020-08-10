İçişleri Bakanı Soylu, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Ege'de göçmen botu gözetlemek, 3 bin metre rakımda terör operasyonu yapmak ya da uyuşturucu bağımlıları ile mücadele etmek için binlerce personel, milyarlarca lira yatırım yapmak bizim için bir tercih değil, bizim için bir zorunluluktur." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisinin açılışı nedeniyle Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Soylu, ülkelerin güvenlik problemlerini yönetmekteki tecrübe ve başarısının küresel salgın döneminde de kendini gösterdiğini söyledi.

Soylu, dünyanının gelişmiş ülkelerinin maske savaşlarını gördüklerini ifade ederek, söz konusu ülkelerin havaalanlarında kargolara resmen el koyduğunu, diplomasi alanında kınama protestolarının gerçekleştiğini, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birbirlerini yalnız bırakmakla tehdit ettiğini anımsattı.

Türkiye'de ise sürecin kamu düzeni bozulmadan, sağlık sistemi kilitlenmeden, üretim ve tedarik zinciri aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Soylu, aynı prensipler çerçevesinde virüs ile mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

"İl Salgın Denetim Merkezleri hafta sonuna kadar diğer illerde de faaliyete geçecek"

Koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesine yönelik yaptıkları çalışmaları da aktaran Bakan Soylu, yarın Türkiye genelinde yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceklerini duyurdu.

Denetimlerde temel amaçlarının rehberlik, vatandaşları uyarmak ve salgın ile mücadeleyi birlikte gerçekleştirmek olduğunu belirten Soylu, "Maksadımız işlem yapmaktan ziyade, bir gerçeği birbirimizle paylaşmak olduğu için kamuoyuna önceden ilan ederek haberli bir denetim yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde 15-21 Mayıs, 5 Haziran, 8 Temmuz ve 22 Temmuz'da eş zamanlı denetimler yaptıklarını hatırlatan Süleyman Soylu, bu denetimlerde daha çok uyarıda bulunduklarını ve 7 bin 694 işlem gerçekleştirildiğini de söyledi.

Kırıkkale'de pilot olarak başlatılan İl Salgın Denetim Merkezleri'nin 81 ilin yarısında oluşturulduğunu belirten Soylu, söz konusu merkezlerin hafta sonuna kadar diğer illerde de faaliyete geçeceğini kaydetti.

Soylu, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve özellikle el hijyeni konusunda dikkatli olmalarını istedi.

"Yükü, sorumlulukları diğer ülkeler gibi değil"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin kazandığını cebine koyan bir ülke olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çevresindeki komşuları problemsiz, bulunduğu coğrafyada güvenlik riskleri olmayan, normal işlerle uğraşan bir ülke değiliz. Yükü, sorumlulukları diğer ülkeler gibi değil. Ege'de göçmen botu gözetlemek, 3 bin metre rakımda terör operasyonu yapmak ya da uyuşturucu bağımlıları ile mücadele etmek için binlerce personel, milyarlarca lira yatırım yapmak bizim için bir tercih değil, bizim için bir zorunluluktur.

Bu topraklarda yaşamanın, bu coğrafyada ayakta kalabilmenin ve karakterimizin, anlayışımızın getirdiği zorunluluklar var. Bunların ekonomik zorlukları var mı? Elbette ki var. Bunların sosyal sorumlulukları elbette ki var. Ancak bu sorumluluklar, kafamızı kuma gömemeyeceğimiz, kaçamayacağımız, millet olarak varlığımız ile ilgili sorumluluklardır."

Türkiye'nin son 18 yılda sadece kalkınıp gelişmediğini, sadece otoyol, hastane ve üniversite yapmadığını, sadece savunma sanayinde dev adımlar atmadığını belirten Soylu, varlığı ile ilgili bütün bu sorumluluklarına da sahip çıktığını dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim faaliyetleri

İçişleri Bakanlığı olarak geçen yıl eğitim konusunda atağa geçtiklerine de değinen Bakan Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 2019 sonuna kadar toplam 3 bin 179 konu başlığında 2 milyon 939 bin 463 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Soylu, bu yıl ise toplam 418 bin 953 personele hizmet içi eğitim verilmesinin planlandığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığınca bugüne kadar 84 ülkeye 2 bin 465 eğitim düzenlendiğini, 40 bin 844 yabancı kursiyerin eğitildiğini aktaran Soylu, bunun Türkiye'nin önemli başarı kalemlerinden olduğunu vurguladı.

2015 yılı sonrası eğitimlerde, öncesine oranla yüzde 115 artış olduğunu ifade eden Soylu, Polis Akademisi müfredatını da masaya yatırdıklarını, yeni adımların önümüzdeki günlerde atılacağını kaydetti.

(Bitti)