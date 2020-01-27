İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi., System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi.

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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