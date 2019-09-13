Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Kulp İlçe Devlet Hastanesinde terör saldırısına uğrayan vatandaşların...
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İçişleri Bakanı Soylu, Kulp İlçe Devlet Hastanesinde terör saldırısına uğrayan vatandaşların...

20 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine gelmesi Bakan Soylu'nun terör saldırısında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine gelmesi

Bakan Soylu'nun terör saldırısında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının ardından ilçede Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesinde terör saldırısına uğrayan vatandaşların yakınlarıyla görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Kulp İlçe Devlet Hastanesinde terör saldırısına uğrayan vatandaşların...

Süleyman Soylu, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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