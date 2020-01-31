İçişleri Bakanı Soylu, Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi. (2)

İçişleri Bakanı Soylu, Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret etti

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:21 Kaynak: AA
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