İçişleri Bakanı Soylu, Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret etti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:21 Kaynak: AA
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