İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

24.03.2022 19:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) iki ülke heyetleri arasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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