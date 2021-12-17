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İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

17.12.2021 18:49
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşmesinin ardından Gül Baba Türbesi'ne, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrine ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Soylu, imzaladığı Gül Baba Türbesi ziyaretçi defterine şunları yazdı:

"Dostluk Yolu Projesi Protokol İmza Töreni vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Macaristan temasları kapsamında Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etmekten dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bir Bektaşi dervişi olan ve bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 10 yıl Budapeşte'de kalan Gül Baba, medeniyetimizin bu topraklardaki manevi mihmandarlarından olmuş, engin hoşgörüsü ve güzel ahlakı ile yüzyılları aşan bir iz bırakmıştır.

Restorasyonu 2018 yılında Türk-Macar hükümetlerinin ortak girişimleriyle tamamlanan Gül Baba Türbesi, hem bu güzel ahlakın, insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu haslet olan hoşgörünün hem de Türk-Macar dostluğunun bir simgesi haline gelmiştir. İnsanlığa, medeniyetimize ve günümüze katkıları için Gül Baba'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, bu eserin restoranına katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Gül Baba Türbesi, Süleyman Soylu, Macaristan, Gül Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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