İçişleri Bakanı Soylu'dan Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ne ziyaret - Son Dakika

- İçişleri Bakanı Soylu'dan Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ne ziyaret

BUDAPEŞTE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a geldi. Bakan Soylu, ziyareti kapsamında başkent Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı. Bakan Soylu'ya Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Türk heyeti eşlik etti.

Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Soylu, imzaladığı şehitlik defterine şunları yazdı:

"Bu coğrafyadaki hiçbir milletin tarihi, diğerlerinden bağımsız, yalnız bir tarih değildir. Macaristan'la tarih boyunca kurduğumuz yakın ilişkiler, Macar kökenli ünlü tarihçimiz Peçevi'den İbrahim Müteferrika'ya kadar Macar asıllı pek çok değerli insanımız, ülkemize sığınmış ve Sultan Abdülmecid Han'ın tüm baskılara rağmen iade etmediği Macar mülteciler ve nihayetinde Galiçya Cephesi'nde kahramanlık destanı yazan Aziz Şehitlerimiz, iki ülke tarihindeki dostluk zeminin temel taşları olmuştur. Burada yatan kahramanlarımız, onların manevi varlıkları, onurlu duruşlarıyla verdikleri mesaj, geçmişteki güzel ilişkilerimizi geleceğe de taşıyacak olan en önemli rehber olacaktır. Bu vesileyle, burada yatan tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke Macaristan'ın topraklarında huzur içinde yatınız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Macar mevkidaşı ile görüşecek

Bakan Soylu, temasları kapsamında Macaristan İçişleri Bakanlığı binasında Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile başbaşa görüşme gerçekleştirecek. İkili, daha sonra "Ortak Kolluk Kuvvet İşbirliğine Dair Mutabakatın imza törenine katılacak.