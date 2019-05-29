İçişleri Bakanı Soylu: "(Maçoğlu'nun Dersim açıklaması) Güç bende niye tartışma açayım durup...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek esnafın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:24 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek esnafın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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