İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu.

14.10.2022 22:52
İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu.

İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu.

İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." - İSTANBUL

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Canlı yayına katılan Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi Canlı yayına katılan Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '(Amasra'daki maden kazası) Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.' Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '(Amasra'daki maden kazası) Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.'
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, '110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. - Son Dakika
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