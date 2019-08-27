İçişleri Bakanı Soylu: "Mahkemeler devam ediyor.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Mahkemeler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık."
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