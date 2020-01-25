İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var." - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var."

16 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: " Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var."

Süleyman Soylu, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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