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İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var."
16 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var." Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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