İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti."

Süleyman Soylu, Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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