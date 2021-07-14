Orgeneral Çetin: "Terör örgütü tarumar edildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucudan ölüm sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Dedim ki 'Uyuşturucu satıcısını bulursanız ayaklarını kırın' Yanlış mı dedim, doğru mu ? Ne oldu, 941 kişi hayatını kaybediyordu şimdi 314'e indi." dedi.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede geçen yıl yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 165 milyar lirayı bulduğunu, şu ana kadar 55 milyon kök kenevir yakaladıklarını, bunun da narkoterörün bittiğinin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2016'da 941 olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu sayıyı 314'e çekmeyi başardık. Evlatlarımızı uyuşturucuya kurban etmedik, mücadele ettik. Bana kızdılar, gerçi bana çok kızıyorlar da... Dedim ki 'Anne babaları gözü yaşlı bırakmayalım, uyuşturucu satıcılarına gereğini yerine getirelim.' Tabii sırça köşkünde durursan, annelerin 'sen devletin adamısın, ne olursun evladımı kurtar.' demesinin ne demek olduğunu bilmezsin. Ama biz bu milletin evladıyız. Onun için dedim ki 'Uyuşturucu satıcısını bulursanız ayaklarını kırın.' Yanlış mı dedim doğru mu ? Ne oldu, 941 kişi hayatını kaybediyordu şimdi 314'e indi." diye konuştu.

Ülke sınırları içinde 240 PKK'lı terörist kaldığını, komandolardan istisnasız her taşın altına, her mağara kovuğuna bakmalarını istediklerini ifade eden Soylu, coğrafyayı karıştırmaya çalışanlara, parmak sallayanlara karşı artık güçlü bir Türkiye'nin var olduğunu ifade etti.

Konuşmasında jandarma komandolara öğütler veren Bakan Soylu, bu mesleğin rehaveti kaldırmadığını, her zaman hazır olunması, emniyetli hareket edilmesi ve rutine teslim olunmaması gerektiğini aktardı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Müslüman bir milletiz, siz Müslüman bir milletin evlatlarındaki dualarısınız.

Kıymetli komandolar anne babalarınız sizi okula gönderirken Ayet-el Kürsilerle, Fatihalarla, İhlaslarla okula gönderdi. Göreve çıkacaksınız, sabah kalkıp Bismillah diyeceksiniz. Ayet-el Kürsisiz ne olur dışarı adım atmayın. Sizin koruyucunuz Cenab-ı Allah'tır.

Hiçbir görevde yalnız değilsiniz. Yanınızda kimler var biliyor musunuz, şehitlerimiz. Sizinle omuz omuzalar, onlar sizin silah arkadaşlarınız. Onlara sorumluluğunuz var, onların ailelerine, çocuklarına sorumluluğunuz var."

"Terör örgütü tarumar edildi"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de konuşmasında mezunların Jandarma ve Sahi Güvenlik komutanlıklarında görev yapacağını belirtti.

Mezunlarından taşıdıkları üniformanın yüce milletin şeref timsali olduğunu unutmamalarını isteyen Çetin, teşkilatın onurlu fertleri olarak daima milletin eminde olacaklarına, dağları ve dereleri teröristlere dar edeceklerine ve canlarını gerektiğinde seve seve feda edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

Orgeneral Çetin, geçen yıllarda terör örgütünün inlerine girildiğini dile getirerek, "Terör örgütü tarumar edildi. 2021 yılında da hız kesmeden operasyonlarla inlerine girilmeye devam edilecektir." dedi.

Törende Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Ahmet Sel ile mezunlar adına dönem birincisi Jandarma Uzman Onbaşı Ali Karazeybek de birer konuşma yaptı.

Karazeybek'in yaş kütüğüne plaket çaktığı törende kursu dereceyle tamamlayan askerlere belgeleri Bakan Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve protokol üyeleri tarafından verildi. Soylu, belgelerini verdiği askerlerle sohbet etti, görevlerinde kolaylık diledi.

Daha sonra mezun uzman erbaşlar, Komando Andını okudu. Jandarma Mehteran Birliği gösterisi ile dağcılık gösterisi sunuldu.

Gösterinin ardından Türk bayrağı hediye edilen Soylu, oğullarıyla kucaklaşan ailelerle de bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Tören uğurlama duası ve tören geçişi ile sona erdi.

Alana Türk bayrakları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin yanı sıra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ve 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine yönelik saldırısında şehit olan Polis Fethi Sekin'in de resimleri asıldı.

(Bitti)