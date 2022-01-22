İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu'yu, Mardin Havalimanı'nda, Vali Mahmut Demirtaş ve diğer yetkililer karşıladı.

Soylu, daha sonra bir otelde düzenlenen İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve Kovid-19 konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.