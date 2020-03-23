İçişleri Bakanı Soylu: " Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları... - Son Dakika
Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu: ' Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: " Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları...

12 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: " Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: " Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ürettikleri maskeleri depolarında tutan ve piyasaya sürmeyen firmalara yarına kadar süre verdiklerini, aksi halde fabrikalara el konulacağını bildirdi.

Bakan Soylu, bir gazetecinin canlı yayınında konuğu oldu. Maske satan fabrikaların, mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planlarını öğrendiklerini altını çizen Soylu, eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda maske stokları yapan firmaları tespit ettiklerini açıkladı. Soylu," "İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik. Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları...

Süleyman Soylu, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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Son Dakika

Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
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