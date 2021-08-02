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İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)

02.08.2021 14:50
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarıyla mücadele edenlerin morallerinin yüksek tutulması için herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarıyla mücadele edenlerin morallerinin yüksek tutulması için herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde oluşturulan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile basın açıklaması yapan Soylu, yaklaşık 4 gündür Antalya'da olduklarını, dün akşam ve bu sabah Ersoy ve Pakdemirli'yle beraber karadan ve havadan bir defa daha değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Soylu, devletin bütün kurumlarının, tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi ve normale dönebilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydederek, emek veren herkese teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında herkesin sağlık çalışanlarına moral verdiğini hatırlatan Soylu, "Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var. Bu kahramanlar ormancılardır. Ateşin üzerine giden insanlar bunlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru ama bir de öteki tarafa geçelim. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, bütün bedenleri yanıyor. Lütfen biraz empati yapalım. Bir milletvekilinin sabah paylaşımını gördüm çok üzüldüm, 'Geldim bir tane ormancı göremedim'. Göremezsin tabii, ateşin ortasında ormancılar. Biz sabah 4,5'ta Fesleğen köyündeydik. Orman şefleri, arkadaşları bütün hepsi ateşin içindeydi, birisi eşiyle beraber gelmişti." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, dün 13 ormancının Antalya'da büyük tehlike atlattığını hatırlattı.

Yangınları söndürmede, ormancıların yetkin olduğunu kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun yıllardır eğitimini alan ormancılar ve profesyoneller. Biz onlara sadece lojistik sağlamak ve yangın söndürüldükten sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarını yapmakla mükellefiz. Bu işin profesyonelleri onlar ve bu konuda da yetkinler. Kusura bakmasınlar, iki tane selfie çekmekle yangın söndürülmüyor. Siyasi parti gözetmeksizin, ideoloji ve düşünce gözetmeksizin söylüyorum. Hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, onlarla birlikte olabilmek hem onlara destek ve gayret verebilmek, millet olarak sağduyu görevimizdir, hem de vatandaşlık görevimizdir."

"Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır"

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamları olduğunu dile getiren Soylu, şunları paylaştı:

"Biz burada 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey bugüne kadar söylemedik. Manavgat Belediye Başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'dendir. Biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum, baktığımızda 10-20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem, tweete yazar 'şu da eksikti, şu da şöyleydi' dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenize de diğer belediyelerinize de Muğla Belediyenize de şunu söylersiniz lider olarak, 'arkadaş biraz ağırdan alın'. Bu yanlış, eksik bir şeydir. Ki bu arkadaşlarım böyle bir şey yapmıyorlar. Onlar da canhıraş mücadele ortaya koyuyorlar görmüyor muyum? Hep beraber mücadele ediyoruz. Zaten sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor."

Fethiye'de silahların çekildiğine dair paylaşımlara değinen Soylu, "Buradan vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde, emniyet, jandarma olarak. Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayan insanlar da dedikodu yapıyorlar." dedi.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Antalya, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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