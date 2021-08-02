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İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)

02.08.2021 15:10
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada, herkesi nefret ve öfke dilinden uzak durmaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada, herkesi nefret ve öfke dilinden uzak durmaya çağırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Yangın Koordinasyon Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile basın açıklaması yapan Soylu, ormanlık bölgelerde gezip selfie'lerle yorumlar yapılmasının herkesin moralini bozduğunu belirterek, bunun yapılmamasını istedi.

"Yerel yönetimlerle, belediyelerle hükümet arasında, hangi siyasi parti olursa olsun, araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü, duygusunu, kuvvetini aşağıya almayalım" diyen Soylu, hava sıcaklığının yüksek, nemin az olmasının dezavantaj olduğunu, ormanlarda neredeyse 30 santimetre yerin altında kuru bir örtü olduğunu ve bunun yangını söndürmeyi güçleştirdiğini anlattı.

Bakan Soylu, rüzgarın da dezavantaj oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün bu mücadeleyi biraz daha sürdürmekle yükümlü olduğumuzu, önümüzde böyle bir dönem olduğunu görüyoruz. Bunu sağlarken de yok şöyleydi, yok böyleydi deyip burada siyaseten hükümeti, devletimizi, milletimizi zora sokacak, moralini bozacak bir anlayış içerisinde olmanın doğru olmadığının bir kez daha altını çiziyorum. Sonra Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada? Herkes elinden geleni yapıyor. Öyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurt dışından, yurt içinden, Amerika'dan, Avrupa'dan birçok yeni açılmış sosyal medya hesabı var. Birçok yalanı ve tezviratı milletimizin kafasını bulandırmak için, endişe, korku, öfke nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Biz bunun gereğini yapıyoruz. Yüzlerce hesabı, yüzlerce sahibini tespit ettik. Bunların bir kısmı yurt dışında, bir kısmı da yurt içinde. Bilmenizi isterim, milletimizi korkuya, endişeye bu dönemde sevk edene, kanun gereğini yerine getirecektir. Arkadaşlarımız tek tek tespit ediyorlar."

Soylu yol kesip kimlik soranların olduğu yönündeki paylaşımlara da değinerek, "Bir iki münferit olay olmuş olabilir. Vatandaşlarımızı köylülerimizi biz de gördük dün akşam. 'Ne yapıyorsunuz kardeşim burada?' dedik. 'Bakanım, biz araçlar geliyor, onlara yol tarif ediyoruz. Su vidanjörleri, tankerleri geliyor onları yönlendiriyoruz. Ayrıca acaba yangın çıkar bizden bir şey ister mi diye bekleşiyoruz'. Her şeyi bir nefret söylemine, karşılıklı bir kaos haline getirmek için bir çaba söz konusudur. Bir iki tane münferit olay olmuş olabilir. Orada da kolluk güçlerimize gerekli olanı söyledik." dedi.

Muğla'da da Antalya'da da canhıraş çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Yerleşim yerlerine girmeden, çoğu yangın başarıyla durdurulmuştur. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bu bir başarıdır." diye konuştu.

Tedbiren 8 yerleşim yerinin tamamen boşaltıldığını aktaran Soylu, "Allah'a şükür can kaybı söz konusu değil. Elbette ki börtü böcekten hayvanlarımıza kadar bir çok kaybımız oldu. Bunu da atlamamak, geçmemek lazım. Hatıralarımız kayboldu, ama insan canı şu ana kadar kaybolmuş değildir. 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. Toplam 13 yerleşim yeri boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut, bina şu anda kullanılmaz haldedir. Yanmıştır." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Biz, vatandaşımızın yanındayız. Sadece bugün yangınla mücadelede yanında değiliz, bu iş derlenip toplanana kadar, vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, bu ne kadar süreyse, belki yeşiliyle hatıralarıyla o eski haline hemen ulaşamayacaktır ama onun orada yaşamasını temin eden bütün imkanlar ortaya konulana kadar biz vatandaşımızın yanındayız. Tüm imkanlarımızla, madden ve manen. Tüm ödemelerimizi yapıyoruz. Kızılay'ımız bir taraftan, diğer sivil toplum kurumlarımız bir taraftan, AFAD'ımız, koordinasyon bir taraftan devam etmektedir. Burada bizim moralimiz bozulmuyor. Bizim endişemiz şudur, biz bunlara alışığız, vatandaşımızın morali bozulacak, vatandaşımız kendisini endişeye sevk edecek diye üzülüyoruz. Bu konuda lütfen tekrar istirham ediyoruz. Sosyal medyayla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım."

Soylu, bu dilin ülkeye, geleceğe, yangınların sönmesine fayda sağlamayacağını vurgulayarak, "Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorlarsa, ki ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan dua ve destek beklediklerini dile getiren Soylu, hem Antalya'da hem de Muğla'da neye ihtiyaç varsa bunları ilgili valiliklere AFAD'ın bildireceğini aktardı.

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Yangın, selfie, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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