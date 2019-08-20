Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz"
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İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz"

2 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz"

İçişleri Bakanı Soylu,
İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz" - ANKARA
Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
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