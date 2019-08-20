İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz"
2 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz"
İçişleri Bakanı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
Soylu,"Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz" - ANKARA
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